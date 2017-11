Atalanta, a gennaio Vido può partire: ci pensa il Verona

Luca Vido a gennaio potrebbe cambiare maglia. Il talentino classe 1997 sta trovando pochissimo spazio nelle fila dell’Atalanta e medita l’addio nel mercato invernale. La stessa Atalanta potrebbe dirottarlo in prestito, in modo da farlo giocare con più continuità. All’attaccante scuola Milan é interessato il Verona, che lo aveva già cercato in estate. Una pista che dunque potrebbe tornare d’attualità tra poche settimane.