Atalanta, bloccata la cessione di Grassi. Idea Cristante. Orsolini sempre più vicino

L’Atalanta è attivissima sul mercato: la dirigenza nerazzurra, per cautelarsi dalla partenza di Roberto Gagliardini in direzione Inter, ha stoppato la cessione di Grassi all’Empoli (c’era l’ok del Napoli proprietario del cartellino). Il club della famiglia Percassi, dopo aver definito l’ingaggio del centrale Mancini (Perugia) per l’estate, in settimana punta a chiudere l’acquisto di Orsolini dall’Ascoli per 3 milioni di euro. Per la mediana c’è l’idea Byan Cristante dal Pescara: agli abruzzesi potrebbe andare in cambio la punta Pesic in prestito. In uscita Carmona e Pinilla, entrambi sempre più vicini al trasferimento al Genoa.