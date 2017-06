Atalanta, De Roon vicino. E’ fatta per Foket-Eguelfi

I nerazzurri di Bergamo sono vicini a centrare il colpo De Roon, invece è tutto fatto per l’esterno belga Foket che ieri ha fatto le visite mediche. Preso dall’Inter l’esterno sinistro Eguelfi, come esterno offensivo piace l’argentino Rigoni (Independiente) e si aspetta ancora il sì di papu Gomez alla proposta di rinnovo: presto il blitz del suo agente Riso in Sardegna per conoscere le intenzioni del giocatore.