Atalanta, duello con il Bologna per Rincon. De Roon è bloccato al Boro

Proseguono i contatti sull’asse Bergamo-Torino con la Juve per Rincon con il d.s. Sartori al lavoro per trovare una soluzione. Il centrocampista avrebbe una corsia preferenziale verso i nerazzurri nel caso in cui Spinazzola tornasse alla corte di Allegri subito. Rincon piace anche al Bologna. L’Atalanta ci prova per De Roon, ma il Middlesbrough chiede 20 milioni e la trattativa è bloccata. Nuovi sondaggi con il Torino per Acquah. Una pista da tenere in considerazione.