Il club di Percassi ha ufficializzato l’acquisto dal Perugia del difensore centrale Mancini, che resterà in prestito in B fino a giugno. E’ tutto fatto per l’arrivo di Gollini in prestito per 18 mesi dall’Aston Villa: oggi sarà a Bergamo per firma e visite mediche. In mezzo idee Gunnarson, (Cardiff City, c’è pure il Chievo) e soprattutto Cristante (Pescara).