Atalanta, il Beijing fa sul serio per Paloschi. Pronto un quadriennale da 4 milioni

Sirene cinesi per Alberto Paloschi. L’attaccante scuola Milan non sta vivendo un’annata positiva all’Atalanta, dove si è immalinconito in panchina a causa dell’esplosione di Petagna. Per questo motivo l’ambiziono Beijing Guoan è pronto a sferrare l’assalto alla punta classe 1990. Sul piatto un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione, mentre ai nerazzurri andrebbe una cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Il Beijing ci prova: cosa farà Paloschi?