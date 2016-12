Atalanta in pole per Orsolini

Le mani dell’Atalanta su Riccardo Orsolini. I nerazzurri hanno raggiunto un’intesa di massima con l’Ascoli per l’acquisizione del cartellino del giovane talento bianconero. Una operazione da 3 milioni di euro, con i bergamaschi che lascerebbero il classe ’97 sino a giugno nelle Marche. Per Orsolini, i cui rappresentanti giovedì scorso a Zingonia, hanno impostato l’accordo con i dirigenti atalantini, contratto quinquennale. Negli scorsi mesi in tanti – dalla Juventus al Napoli sino a Genoa, Udinese e Milan – hanno seguito le prestazioni del gioiellino ascolano, ma il club di Percassi ha accelerato sorpassando la concorrenza.