Atalanta, salgono le quotazioni di Cristante mentre resta viva la pista Gunnersson. L’Empoli insiste per Grassi

Sempre attivissima l’Atalanta che dopo aver ceduto Sportiello alla Fiorentina lo ha subito rimpiazzato con l’ex Verona, Gollini, arrivato in prestito fino a giugno 2018 dall’Aston Villa: per il centrocampo viva la pista Gunnersson (Cardiff City, c’è anche il Chievo) ma soprattutto stanno salendo le quotazioni di Cristante, in uscita dal Pescara: il suo arrivo magari nelle ultime battute di mercato potrebbe dare il via libera a Grassi per Empoli.