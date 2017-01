Atalanta, scelto il sostituto di Gagliardini: lunedì Cristante sarà a Zingonia

L’Atalanta ha bloccato Grassi (che ha l’accordo con l’Empoli) e anche l’arrivo di un altro centrocampista non porterebbe automaticamente al via libera. E infatti nelle prossime ore l’Atalanta chiuderà col Benfica per il prestito di Cristante che andrà a sostituire Gagliardini. Già lunedì il centrocampista potrebbe essere a Zingonia. Intanto cade la candidatura Dezi (Perugia), mentre è ufficiale l’arrivo del centrocampista Fazzi (Perugia) per giugno ed è ufficiale anche la risoluzione di Bassi; sempre per luglio valutato il trequartista Marlone (Corinthians) mentre in uscita si tratta Carmona col Genoa.