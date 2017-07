Atalanta, segnali di apertura dal Papu per il rinnovo. Obiettivo Rincon per la mediana

I nerazzurri hanno ufficializzato gli arrivi di Castagne e Pessina, rispettivamente dal Genk e dal Milan. Per il rinnovo del Papu Gomez cresce l’ottimismo: fissato incontro il 12 luglio con Percassi per arrivare al sì. Intanto dai social dell’argentino arrivano altri segnali di apertura. Gatto (era all’Ascoli) può finire al Losanna mentre lo juventino Rincon resta nel mirino per la mediana.