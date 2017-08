I bergamaschi cercano un rinforzo per la mediana di Gasperini. Stop nella trattativa col Middlesbrough per De Roon (chiesti 20 milioni). Sondato ieri il terreno con il Torino per Acquah, ma i granata ora non lo cedono. Resta in piedi la pista Rincon dalla Juve (c’è anche il Bologna). Per la fascia se Spinazzola dovesse rientrare alla Juve piace Laxalt (Genoa).