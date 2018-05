Barrow-show e le big lo seguono: da Inter-Juve a Dortmund e Chelsea tutte pazze per Musa

Tutti pazzi per Musa Barrow. Il gioiellino dell’Atalanta sta stregando mezza Europa. Gli scout di Inter e Juventus sono già stati sugli spalti delle gare dei nerazzurri di Gasperini per seguire dal vivo l’attaccante classe 1999. Il gambiano è stato visionato domenica scorsa anche da un emissario del Borussia Dortmund, mentre per domenica all’Olimpico in occasione di Lazio-Atalanta ci sarà anche uno 007 del Chelsea per studiarlo da vicino. Per Percassi è incedibile e vale già almeno 25-30 milioni. Intanto le big internazionali non perdono occasione per tenerlo d’occhio…