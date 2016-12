Dalla Francia: Il Barcellona vuole Kessié a tutti i costi

Frank Kessié è il nuovo che avanza con la veemenza di un carro armato. Il mediano dell’Atalanta sta impressionando per le sue splendide prestazioni e pertanto ha attirato su di lui gli interessi di molti club titolati. In corsa per l’ivoriano, secondo “Le10sport”, ci sarebbero il Tottenham, l’Arsenal, il Manchester United e il Manchester City. Tutti questi club avrebbero già fatto un’offerta che i bergamaschi avrebbero prontamente rifiutato. Nelle ultime ore alla lista sembra essersi aggiunto il Barcellona che sarebbe disposto ad offrire qualsiasi cifra pur di avere Kessié quanto prima. Chi la spunterà fra tutte?