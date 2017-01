Dall’Inghilterra: Atalanta, Kessie-Chelsea si può fare a gennaio. I Blues preparano l’offerta

Dopo la sconfitta subita per mano del Tottenham (2-0) e l’interruzione della striscia di 13 vittorie consecutive, il Chelsea di Antonio Conte torna a pensare al mercato di gennaio. Secondo il “Daily Express” il colpo che i Blues metteranno sicuramente a segno nel mese di gennaio è quello rappresentato da Frank Kessie. L’attaccante dell’Atalanta piace molto a Conte e secondo il tabloid inglese il Chelsea è pronto a convincere i bergamaschi a cedere l’ivoriano sulla base di un’offerta di 24 milioni di sterline. Kessie potrebbe debuttare in Premier nel mese di febbraio, quando sarà di ritorno dalla Coppa d’Africa. Rimane inoltre vivo il sogno di portare anche Arturo Vidal in quel di Londra a fine stagione