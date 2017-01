Dall’Inghilterra: Atalanta, lo United alza l’offerta a 40 milioni per Kessie

Nei giorni passati abbiamo riportato la notizia secondo la quale il Manchester United avrebbe avuto pronti 30 milioni di euro per portare Frack Kessie in Inghilterra subito. Oggi giungono nuove indiscrezioni dai colleghi del Sun, secondo i quali i Red Devils avrebbero alzato l’offerta a 40 milioni di euro e sarebbero già in trattativa con l’Atalanta. Col giocatore attualmente impegnato in Coppa d’Africa, l’iter per un eventuale trasferimento potrebbe rallentare o bloccarsi fino a quando non farà il suo ritorno a Bergamo, quando però sarà troppo tardi per il mercato invernale…