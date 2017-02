Dall’Inghilterra: Kessie sogna lo United, con l’amico Bailly che può essere l’asso nella manica dei Red Devils

Frank Kessie continua a rimanere uno dei nomi più caldi in chiave mercato e secondo il “Sun” il Manchester United potrebbe possedere la chiave giusta per convincere l’ivoriano ad unirsi ai Red Devils a fine stagione. Kessie non ha mai fatto segreto di ammirare la Premier League e secondo il tabloid inglese lo United potrebbe utilizzare la carta Bailly per strappare l’atalantino alla concorrenza di Chelsea, Roma e Juve. Bailly può svolgere infatti il ruolo di ambasciatore del club per persuadere il connazionale Kessie a raggiungerlo in quel di Manchester per diventare il nuovo Yaya Toure ma questa volta in maglia Red Devils e lanciare l’assalto alla Premier (in maniera analoga a quanto sta accadendo sul versante Pogba-Griezmann).