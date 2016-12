George Atangana, agente di Kessiè, allo scoperto: “Le big di Premier lo vogliono”

Lo vogliono tutti. Franck Kessiè sta ritagliandosi un posto fisso nelle cronache di mercato grazie al suo strepitoso avvio di stagione alla corte di Gasperini. Il talento ivoriano ha attirato i top club europei su di sé, ingolosendoli a tal punto da scatenare una vera e propria asta fin da subito, come affermato dal suo agente al Guardian: “Molti club di Premier lo vogliono. Sono Chelsea, Arsenal, Liverpool e le due di Manchester. Non so dire quanto costerà, ma parliamo di uno dei migliori giovani a livello mondiale. Ciò che comunque ci interessa di più è il progetto tecnico: è ancora giovane quindi dobbiamo scegliere il meglio per lui e per il suo sviluppo. Dobbiamo prenderci il nostro tempo per valutare tutte le opzioni, anche se il Chelsea è molto, molto interessato. Non voglio affrettare nulla, ora c’è anche la Coppa d’Africa alla quale Franck prenderà parte. Siamo solo a gennaio”. Queste le parole del suo procuratore, dato in partenza per Londra proprio per andare a parlare con i rappresentanti del Chelsea, e, forse, anche degli altri club.