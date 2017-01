Gioielleria Atalanta: Conti fa gola a Siviglia e Chelsea

Dopo Gagliardini e Caldara c’è un altro gioiello del vivaio atalantino in vetrina. Si tratta del laterale destro Andrea Conti, seguito a più riprese dagli osservatori di Chelsea e Siviglia. Il terzino destro della nazionale italiana Under 21 è valutato almeno 15 milioni di euro dal club della famiglia Percassi, che in estate potrebbe mettere così a segno un’altra incredibile plusvalenza.