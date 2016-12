Gli occhi dell’Atalanta su Untersee e Luperto

L’Atalanta si conferma vigile sui talenti emergenti della Serie B. Gli scout nerazzurri hanno visionato oggi pomeriggio il laterale destro sudafricano, ma di passaporto svizzero, Joel Untersee del Brescia ma di proprietà della Juventus. Gli ottimi rapporti con i Campioni d’Italia potrebbero confezionare in estate il passaggio del classe ’94 alla corte di Gasperini. Radar atalantini accesi anche sul difensore centrale Sebastiano Luperto, protagonista nelle fila della Pro Vercelli. Il cartellino del classe ’96 appartiene al Napoli, altro club con cui l’Atalanta vanta rapporti eccellenti: il che potrebbe portare ad una operazione in sinergia per la prossima stagione.