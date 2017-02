Il Chelsea ad Atalanta-Crotone: Andrea Conti nel mirino dei Blues

L’Atalanta vola sempre più in alto e sogna ad occhi aperti lo sbarco in Europa. Merito anche di Andrea Conti. L’Eurostar di Lecco, come è stato soprannominato da alcuni amici, continua a stupire. Contro il Crotone il suo quarto centro stagionale è valso tre punti preziosi per la squadra di Gasperini. Ennesima prestazione di alto livello per il laterale destro classe 1994, per il quale il Chelsea in estate è pronto a fare sul serio. Antonio Conte é rimasto colpito dalle doti di Conti e oggi a Bergamo c’era uno scout dei Blues per seguirlo, nuovamente, dal vivo. Non è la prima volta che durante questa stagione da Londra inviano propri emissari per visionare Conti. E probabilmente non sarà neppure l’ultima, visto l’elevato rendimento del terzino che l’Atalanta valuta 15 milioni di euro.