Il presidente del Benfica a Milano. Vertice per Cristante

Il presidente del Benfica Luis Filipe Vieira è arrivato questa mattina a Milano. In questi minuti sta andando in scena un vertice con l’Atalanta con tema il possibile riscatto dei nerazzurri del presidente Percassi del centrocampista ex Milan, di proprietà ora del club portoghese. Al Benfica piace Petagna, attaccante dell’under 21 azzurra. Presente l’agente dei due calciatori Giuseppe Riso.