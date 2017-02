Sognando l’Europa (League), l’Atalanta inizia già a progettare il futuro per continuare a volare. In arrivo il rinnovo del contratto sino al 2020 per il tecnico Giampiero Gasperini, che rimarrà la pietra angolare sulla quale edificare il nuovo corso dei nerazzurri. Gasp-Atalanta avanti insieme per continuare a sognare…