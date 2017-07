L’Atalanta torna in pressing per Lapadula

Nuovi contatti nelle scorse ore tra l’Atalanta e Gianluca Lapadula. Nell’ambito della trattativa per Andrea Conti i nerazzurri hanno riacceso i radar sul numero nove milanista. Un nome estremamente gradito al tecnico Giampiero Gasperini per rinforzare l’attacco atalantino in vista dell’Europa League. E così da Bergamo in queste ore sono tornati a sondare la disponibilità del goleador ex Pescara tranite suo agente Gianluca Libertazzi. L’Atalanta torna in pressing su Lapa-gol…