Benevento, c’è Kone. Continua il pressing per Memushaj

Benevento sempre molto attivo sul mercato per consegnare al tecnico Marco Baroni i rinforzi di cui necessita a centrocampo. Ai dettagli la trattativa per ingaggiare la mezzala offensiva Panagiotis Kone, che dovrebbe arrivare dall’Udinese in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Medesima formula quella alla quale stanno lavorando i campani per ottenere il via libera dal Pescara per il nazionale albanese Ledian Memushaj.