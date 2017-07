Benevento, fissato summit con la Juve per Brignoli

Appuntamento a metà settimana tra il Benevento e la Juventus per cercare di chiudere il passaggio in giallorosso del portiere Alberto Brignoli. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Manca ancora l’intesa totale sulle cifre dell’obbligo di riscatto, ma filtra ottimismo. Mentre il giovane portiere ex Perugia ha già trovato un accordo di massima con il club del presidente Vigorito per un quadriennale.