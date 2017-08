Benevento, importante incontro con Kishna e Raiola. Brignoli in arrivo, il sogno resta Pavoletti

Giornata importante per il mercato del Benevento. Ieri è andato in scena un pranzo alla presenza del presidente Vigorito, il d.s. Di Somma insieme a Kishna e al suo agente Mino Raiola. L’accordo per il prestito con diritto di riscatto dalla Lazio c’è da tempo. Il giocatore ha visto la città e le strutture e entro domani sera il Benevento aspetta fiducioso la sua risposta. Il Verona non molla ed è pronto a piazzare il contropiede. Oggi atteso in Campania per visite e firma Brignoli (arriva dalla Juve in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza), il sogno per l’attacco resta Pavoletti (Napoli). C’è il nodo ingaggio, servirà trattare ancora.