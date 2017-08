Lavori in corso: Benevento, arriva Koné. Piace Memushaj. Sogno Pavoletti

Manovre di mercato anche per la squadra campana del Benevento. Le streghe sono alla ricerca di innesti in ogni reparto per la stagione che verrà, la prima della storia del club. Si lavora principalmente sulla mediana e sul reparto offensivo, per quest’ultimo si osserva un determinato profilo.

CENTROCAMPO. Definito in entrata il trasferimento di Koné. Gli innesti per la formazione di Baroni potrebbero non finire qui: nel mirino Memushaj del Pescara. Il centrocampista albanese è pronto a salutare il club abruzzese, si lavora sulla giusta formula del trasferimento.

ATTACCO. Per quanto concerne il reparto offensivo occhi solo su Pavoletti del Napoli. Pista tortuosa per il Benevento poiché sul giocatore ci sono anche Bologna ed Udinese.