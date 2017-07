Benevento, oggi la firma di Djimsiti. Vicino Memushaj

I d.s. continuano le mosse per rinforzare le rose. Il club più attivo è il neopromosso Benevento. Tutto fatto per il prestito con diritto di riscatto di Djimsiti (Atalanta, oggi firma), in arrivo anche Antei (Sassuolo). In dirittura gli affari per D’Alessandro (Atalanta) e Memushaj (incontro col Pescara). Per la mediana fari su Cataldi (Lazio, c’è anche l’Udinese). Per l’attacco vive le piste Iemmello (Sassuolo) e Dionisi (Frosinone). Verso il rinnovo di capitan Lucioni. Per la porta idea Radunovic (Atalanta, c’è anche il Nantes di Ranieri).