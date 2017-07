Benevento, visite per Cataldi. Kishna pazza idea per l’attacco

La neopromossa Benevento inizia la settimana di mercato nel migliore dei modi e chiude due operazioni. La prima riguarda il centrocampista Cataldi dalla Lazio, l’operazione si conclude con un prestito oneroso e l’opzione per il riscatto in favore dei campani in caso di salvezza. Il centrocampista, che ha giocato l’ultima parte della scorsa stagione in prestito al Genoa sta facendo le visite e firmerà a ore il contratto. Chiusa anche l’operazione con l’Atalanta che porta l’esterno offensivo D’Alessandro in Campania. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni è la formula scelta dai due club. Per l’attacco, nelle ultime ore si è fatta largo una “pazza idea” che potrebbe portare Kishna in giallorosso, l’ex Ajax, ora in forza alla Lazio non ha convinto Simone Inzaghi, per lui si prospetta un trasferimento che avrebbe del clamoroso.