Il Benevento blinda Tazza sino al 2020. Andrà in prestito alla Reggina

Il Benevento ha deciso di blindare il promettente terzino Salvatore Tazza. Domani il laterale nato nel 1998 firmerà il rinnovo sino al 2020. Per lui ci sarà la prima esperienza nei professionisti: lo aspetta in prestito in Serie C la Reggina di Agenore Maurizi. La chance giunta per continuare a crescere e iniziare a spiccare il volo dopo la positiva esperienza in prestito a Bologna.