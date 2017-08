Lavori in corso: Benevento, Memushaj nuovo colpo a centrocampo. In attacco si aspetta Iemmello…

Ore calde in casa Benevento per quanto riguarda il mercato in entrata. Ottenuto il sì del Pescara, i campani si preparano ad accogliere Memushaj, giocatore voluto con forza dalle Streghe. La vera incognita resta l’attacco, dove a sbloccare la situazione deve essere il Sassuolo.

CENTROCAMPO: Nella giornata di ieri è arrivato l’ok da parte del Pescara alla cessione di Memushaj. Dopo settimane di trattative, l’albanese verrà ceduto al Benevento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, portando nella rosa di Baroni maggiore qualità ed esperienza in mezzo al campo.

ATTACCO: Per quanto riguarda il reparto avanzato tutto appare al momento in fase di stallo. Il Benevento ha scelto infatti di puntare sul neroverde Iemmello per provare a rimanere in Serie A ma al momento manca ancora l’ok del Sassuolo per permettere alla punta ex Foggia di unirsi ai giallorossi. La trattativa sembra però destinata a sbloccarsi nelle prossime ore. Sullo sfondo rimane il giovane classe ’96 del Torino Vittorio Parigini mentre a centrocampo prosegue la trattativa con l’Udinese per Kone.