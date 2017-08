Lavori in corso: Benevento, ore decisive sul fronte Memushaj. Sondaggio per Maxi Lopez in attacco…

Benevento molto attivo in queste ore. Dal centrocampo in su diversi sono i colpi che i campani vorrebbero realizzare prima della chiusura del calciomercato, determinati a regalare a Marco Baroni una rosa ancor più competitiva che possa davvero lottare per una storica salvezza.

CENTROCAMPO: Giornata decisiva per quanto riguarda l’arrivo di Ledian Memushaj dal Pescara. Il Benevento continua a trattare senza sosta con gli abruzzesi per chiudere la trattativa già nelle prossime ore, regalando così a Baroni il giusto rinforzo richiesto per la mediana. Oltre all’albanese, un altro giocatore molto vicino a vestire la maglia delle Streghe è Panagiotis Kone, da tempo separato in casa all’Udinese.

ATTACCO: Per quanto riguarda il reparto offensivo non tramonta la pista Iemmello. Il Benevento ha lanciato un nuovo assalto al centravanti del Sassuolo, nonostante, ad oggi, la volontà del club neroverde sia quella di trattenere il giocatore. In alternativa i giallorossi hanno deciso di sondare la pista Maxi Lopez, in uscita dal Torino ma già proposto dai granata anche a Crotone e Genoa. Sullo sfondo restano il classe ’96 Vittorio Parigini (Torino) e il 18enne Marco Tumminello (Roma), giovani promesse alle quali il Benevento potrebbe regalare l’opportunità di fare esperienza in Serie A.