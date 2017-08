Lavori in corso: Benevento sempre più vicino a Memushaj. Torna di moda Pavoletti mentre sugli esterni…

Il Benevento lavora senza sosta per preparare al meglio la prima stagione di Serie A della sua storia. I campani sono alla ricerca di alcuni rinforzi a centrocampo e soprattutto in attacco, dove il d.s. Somma sta lavorando incessantemente per regalare al tecnico Marco Baroni un esterno d’attacco e una punta.

CENTROCAMPO: Continua la trattativa con il Pescara per Memushaj. Il giocatore sembra sempre più vicino all’approdo in Campania, con l’operazione che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni con la formula di un prestito con obbligo di riscatto.

ATTACCO: Passando al reparto offensivo, il d.s. Somma sta lavorando su più fronti. Per quanto riguarda gli esterni d’attacco è stata abbandonata la pista Kishna, dal quale il Benevento attendeva da tempo una risposta mai arrivata. Il laziale si avvicina al Verona, anche se su di lui va registrato l’interessamento di alcuni club esteri. Lasciato Kishna, il Benevento sta trattando con il Torino per Parigini, giocatore che i granata potrebbero lasciar partire in prestito, e con l’Udinese per Konè, da tempo in uscita dal Friuli. Per quanto riguarda la punta si allunga la trattativa con il Sassuolo per Matri mentre torna di moda la pista che porta a Pavoletti. L’attaccante ex Genoa chiede infatti maggiore spazio (come fatto capire anche nel ritiro pre-campionato degli azzurri) e perciò l’ipotesi Benevento potrebbe essere quella giusta per lui per tornare a giocare (e, perché no, segnare) con continuità. Pavoletti piace molto anche a Bologna e Spal, con la sensazione che la decisione finale del calciatore sia destinata ad arrivare nell’ultima settimana di mercato.