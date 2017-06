Tris Benevento: ecco Dionisi, Belec e Letizia

Benevento letteralmente scatenato sul mercato. In settimana i giallorossi del presidente Vigorito definiranno tre acquisti. In arrivo dal Carpi per 5 milioni di euro complessivi ci sono il portiere Vid Belec e il terzino Gaetano Letizia. Martedì invece dovrebbe essere il giorno di Federico Dionisi: per la punta del Frosinone è pronta un’offerta da circa 4 milioni di euro.