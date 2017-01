Bologna, braccio di ferro con il Sassuolo per Ranocchia. Se parte Mounier, assalto a Cerci

Braccio di ferro tra Bologna e Sassuolo per il nerazzurro Ranocchia. Il difensore piace a entrambi i club, i quali se lo stanno contendendo in queste ore. I rossoblù aspettano inoltre di cedere Mounier (ha una richiesta dal Caen) per dare l’assalto finale a Cerci (Atletico Madrid). Per la difesa resta attuale la candidatura di Benalouane (Leicester). Si va avanti con il rinnovo dell’esterno Ferrari (scadenza a giugno) mentre ieri Petkovic (arrivato dal Trapani) ha svolto le visite mediche coi rossoblù