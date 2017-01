Bologna-Cerci, nuovi contatti per la fumata bianca. La Juve propone De Ceglie

Prosegue senza sosta la ricerca del Bologna di qualche innesto da regalare a Donadoni. Nelle prossime ore sono infatti previsti contatti fra Cerci (Atletico Madrid) e il club emiliano per trovare un accordo sul contratto dell’esterno ex Torino. Gli spagnoli hanno difatti già dato l’assenso al prestito. Mentre come terzino sinistro c’è l’idea De Ceglie (Juve). I bianconeri stanno cercando una sistemazione all’italiano, che ha detto no alla Cina.