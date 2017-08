Bologna, corsa a tre per arrivare a Palacio

Svincolato di lusso, l’ex Inter Rodrigo Palacio è al centro di un trittico di mercato. Il Bologna è pronto a chiudere la trattativa per regalare a Donadoni un’alternativa a Destro ma dovrà vedersela con Genoa e Atalanta, club interessati al giocatore. Prima di firmare con gli emiliani, Palacio vuole infatti valutare proprio le piste che porterebbero a un ritorno in rossoblù o a una nuova avventura in maglia nerazzurra, quella della Dea stavolta. L’Atalanta al momento non sembra però convinta di chiudere per l’attaccante ex Inter, lasciando sperare a Genoa e Bologna di potersi contendere il giocatore in una corsa a due.