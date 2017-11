Bologna, Destro può partire: ci pensano Sassuolo e le inglesi

Possibile partenza a gennaio per Mattia Destro, scivolato nelle retrovie nelle gerarchie del tecnico Donadoini. La punta medita quindi l’addio al Bologna. Il Sassuolo avrebbe chiesto informazioni e rappresenterebbe una destinazione gradita per il calciatore così come il possibile sbarco in Premier League. Dall’Inghilterra, infatti, Brighton e Crystal Palace starebbero monitorando la situazione.