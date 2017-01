Bologna, dopo Petkovic è caccia al centrale: tris di obiettivi

I rossoblù hanno chiuso ieri in giornata la trattativa per Petkovic: al Trapani vanno 1,2 milioni (per la punta contratto fino al 2021). Intanto prosegue la caccia a Cerci (Atletico Madrid) e al centrale: si decide tra Benaloune (Leicester), Ranocchia (Inter) e Lanicki (Lechia Gdnask). Per Masina invece c’è un’offerta del Monaco, valutato dal presidente Saputo 14 milioni.