Presente all’evento Never Give Up al West In Palace a Milano organizzato da Silvia Slitti, il mediano svizzero ha sciolto le riserve sul suo futuro: “Confermo la decisione presa questa estate. A fine campionato lascio Bologna e andrò in MLS al Montreal”. Il Bologna è chiamato dunque a correre ai ripari per sostituire il suo centrocampista-bomber.