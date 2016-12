Bologna, fatta per Cerci: sarà prestito con obbligo di riscatto. In uscita…

Il 2017 è alle porte e le società di Serie A sono già al lavoro per chiudere i primi acquisti. Il colpo del giorno lo ha piazzato ieri il Bologna che ha trovato l’accordo per riportare in Italia l’esterno offensivo Alessio Cerci. L’ex Milan e Torino non è partito per la tournée con l’Atletico Madrid ed è pronto a firmare con i rossoblù. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a tot presenze (8 o 10) da definire nelle prossime ore. In uscita Floccari, Gomis (c’é il Trapani), Oikonomou e Acquafresca.