Bologna, Ferrari vicino al rinnovo mentre si pensa allo scambio Budimir-Oikonomou

Il Bologna continua a trattare Budimir con la Samp (c’è anche il Crotone) ed è possibile uno scambio con Oikonomou. Per l’esterno è lotta a due tra Biabiany dell’Inter e Cerci. Per l’ex Toro è arrivato l’ok dall’Atletico Madrid mentre manca ancora l’accordo con il giocatore. Il difensore Ferrari è invece vicino al rinnovo, con le ipotesi Sassuolo e Udinese che rimangono però vive sullo sfondo (possibile trasferimento a costo zero).