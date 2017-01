Bologna, scatto per Budimir della Samp: ipotesi scambio con Oikonomou a Genova

Il Bologna è protagonista della prima giornata ufficiale di trattative. I rossoblù per l’attacco puntano forte su Budimir (Sampdoria) con Oikonomou in blucerchiato: il croato è la prima scelta per il ruolo di vice Destro ma la Samp non molla Budimir senza aver prima trovato un sostituto. Per il ruolo di esterno è in piedi l’ipotesi Biabiany (Inter, c’è anche lo Jiangsu) nel caso dovesse saltare l’arrivo di Cerci dall’Atletico Madrid: l’ex granata farà ulteriori test nei prossimi giorni.