Bologna, fatta per Petkovic in attacco. In difesa spunta Ranocchia

I rossoblù del Bologna hanno chiuso per Petkovic (Trapani) come vice Destro. Un affare poco oltre il milione elle visite fissate per domani. Per l’esterno nuovi contatti in giornata per Cerci (pronto a spingere con l’Atletico per l’addio), se salta l’alternativa è Biabiany (Inter). Per la difesa si aspetta l’ok di Donadoni per Benalouane (Leicester). Come alternative piacciono Ranocchia (Inter, c’è anche al Sassuolo), Andreolli e Lanicki, polacco classe ’92 del Lechia Danzica.