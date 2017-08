Contatto telefonico in serata tra Riccardo Bigon e Rafa Benitez: il Bologna è a caccia di un terzino sinistro per rimpiazzare il partente Adam Masina, sempre più vicino al Siviglia che ha offerto 7 miliono per il laterale rossoblù. Il club emiliano così ha bussato alla porta dei Magpies per chiedere il mancino marocchino Archaaf Lazaar.