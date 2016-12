Bologna, stretta finale per Cerci

Il Bologna accelera per Alessio Cerci. L’esterno offensivo di Valmontone spinge per il rientro in Italia e ha già detto sì ai rossoblù. Già in estate l’operazione era stata conclusa, ma un intoppo nelle visite mediche aveva fatto sfumare l’affare nella serata del 31 agosto. Ora Cerci sta bene e ha ritrovato minuti preziosi anche alla corte di Simeone. Con l’Atletico Madrid il direttore sportivo Riccardo Bigon ha impostato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a tot presenze (8 o 10). In fase di definizione gli ultimi dettagli, con l’ex milanista che potrebbe aggregarsi alla squadra di Donadoni già il 28 dicembre. Saputo sta confezionando il suo regalo di Natale per i tifosi bolognesi…