Bologna ti ricordi Gastón Ramírez? E’ vicino al Leicester City di Ranieri

Gastón Ramírez potrebbe tornare a parlare italiano, secondo il “Daily Telegraph”, il ventiseienne trequartista sarebbe in procinto di lasciare il Middlesbrough per essere acquistato dal Leicester City. L’uruguagio è in prestito al “Boro” dal Southampton squadra che lo acquistò per 15 milioni dal Bologna nel 2012. Ranieri necessita di un centrocampista con prospettive offensive e che possa essere una degna alternativa a Mahrez, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Pertanto, Sir. Claudio, sarebbe disposto ad offrire 15 milioni di sterline ai “Saints” per acquisire il calciatore e cercare di risalire la china in Premier e continuare a sognare in campo europeo.