Dalla Spagna: Cerci torna in campo. Cholo pronto a dargli una nuova chance ma sullo sfondo c’è il Bologna

Ieri sera in occasione della gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa del Re ha fatto il suo ritorno in campo una vecchia conoscenza del nostro calcio. L’Atletico Madrid ha sconfitto il Guijuelo per 4-1 e nella ripresa il Cholo ha deciso di concedere una trentina di minuti ad Alessio Cerci. L’ex stella del Torino ha potuto così riassaporare il campo dopo 7 mesi di inattività, da quel Carpi-Genoa del 16 aprile 2016. Simeone si è detto contento di aver nuovamente a disposizione l’attaccante italiano e ha aggiunto di essere pronto a dargli delle nuove occasioni per provare a rilanciare la sua carriera. Dal suo arrivo a Madrid infatti Cerci non è mai riuscito a ricavarsi lo spazio desiderato ma in questa sua seconda vita in maglia colchoneros qualcosa potrebbe presto cambiare. L’Atletico deve infatti fronteggiare un blocco del mercato per le prossime due sessioni e ciò potrebbe aiutare Cerci ad affermarsi in un club in cui la concorrenza in quel settore del campo non sembra insuperabile. Sullo sfondo rimane però anche il Bologna, società che in estate era stata già molto vicina all’acquisto del giocatore.