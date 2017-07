In arrivo un doppio colpo per il Bologna. Tra domani e dopodomani firmeranno un quadriennale coi rossoblu Cesar Falletti e Felipe Avenatti, trequartista e attaccante uruguaiani per quattro stagioni protagonisti alla Ternana prima di svincolarsi lo scorso 30 giugno. I due calciatori, sono attesi in sede a Bologna prima di mettersi a disposizione per il tecnico Donadoni.