Foto – Palacio, blitz con l’agente a Milano. Bologna a un passo

Rodrigo Palacio è stato nel pomeriggio a Milano, come documenta la foto di GazzaMercato, per un summit con il suo agente Giuffrida per parlare del futuro. Il Bologna è davvero a un passo e l’accordo con l’argentino è solo da ratificare, magari dopo qualche uscita. Palacio va a grandi passi verso Donadoni, nonostante la corte di altri club (tra cui il Genoa).